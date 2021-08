Il tour di Enrico Ruggeri

Enrico Ruggeri, cantautore, scrittore, Presidente della Nazionale Cantanti, torna in tour con la sua band, in versione elettrica, dal 14 agosto!

Enrico Ruggeri, cantautore, scrittore, Presidente della Nazionale Cantanti, torna in tour con la sua band, in versione elettrica, dal 14 agosto!

Porterà sul palco le canzoni del suo ultimo album “Alma”, uscito nel 2019, e alcuni dei suoi brani più famosi, da “Contessa” a “Polvere”, passando per “Il mare d’inverno”, offrendo al pubblico serate di grande musica che coniugano rock e canzone d’autore.

Enrico Ruggeri ha scelto di ripartire per rispetto nei confronti dei tanti fan che lo attendono da oltre un anno e di tecnici e musicisti.

Nonostante la difficoltà di questo periodo storico, sarà un tour elettrico con la band sul palco, formata da Francesco Luppi al pianoforte e alle tastiere, Paolo Zanetti alle chitarre, Fortu Sacka al basso e Alessandro Polifrone alla batteria.

Queste le date del tour:

14 agosto all’Arena del Mare – Porto Antico di Genova

15 agosto in Piazza Romagna Mia a Gatteo Mare (FC) - in occasione di L’estate di Raul, Festival Balamondo

16 agosto in Piazza Belvedere a Giulianova (TE) – in occasione di Ricomincia la sfida Live Summer Tour2021

18 agosto al Teatro grande La Versiliana a Marina di Pietrasanta (LU)

21 agosto al Censer-RovigoFiere di Rovigo (con Paolo Zanetti e Francesco Luppi) – in occasione di “Tra ville e giardini”

È in radio e disponibile in digitale “L'AMERICA (Canzone per Chico Forti)”, intenso brano di Enrico Ruggeri (Anyway Music / Believe Digital) dedicato alla vicenda che da oltre 20 anni tiene in sospeso la vita di un uomo (https://backl.ink/144037032). Chico Forti, velista e produttore tv, è stato incarcerato negli Stati Uniti nel 2000, condannato all’ergastolo per un omicidio di cui si è sempre dichiarato innocente. Il 23 dicembre 2020 è stata accolta l’istanza che permetterebbe a Chico Forti di tornare in Italia. Proprio questi sviluppi avevano spinto Enrico Ruggeri a tirare fuori dal cassetto questa canzone e a incontrare Gianni Forti, lo zio di Chico, che in questi anni si è battuto per riportare in Italia il nipote.

Grazie allo zio, il cantautore ha conosciuto altre persone straordinarie che si sono dedicate a questa vicenda come il fumettista Chiod (Massimo Chiodelli) e il documentarista Thomas Salme. Insieme hanno realizzato il video del brano (https://youtu.be/_n3LtGsg4gI) che si avvale delle illustrazioni tratte dal libro “Una dannata commedia” di Massimo “Chiod” Chiodelli. Fotografia e montaggio di Thomas Salme.

“L'AMERICA (Canzone per Chico Forti)” è un brano diretto, che testimonia l’urgenza creativa e la sensibilità che hanno contraddistinto Enrico Ruggeri in questi oltre 40 anni di carriera.

È in libreria “Un gioco da ragazzi” (La Nave di Teseo), l’ultimo romanzo di Enrico Ruggeri: in una grande, intensa, storia di famiglia, racconta la nostra meglio gioventù che scopre i suoi lati più oscuri, tra politica, musica, amori furiosi e una passione che non si spegne fino all’ultima pagina.

