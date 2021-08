Ganna e quei due anni a Castano

Filippo Ganna: l'oro alle Olimpiadi di Tokyo (ciclismo su pista-inseguimento a squadre), in fondo, parla anche un po' castanese. Due anni da Juniores al Pedale Castanese-Verbani. Marcello Bergamo, allora vicepresidente, ricorda quei momenti.

La determinazione, l'impegno, la grinta ed il talento che l'hanno sempre contraddistinto. Se lo ricorda bene Marcello Bergamo, perché, alla fine, a Castano Filippo Ganna (fresco vincitore della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo nel ciclismo su pista-inseguimento a squadre) ha vissuto alcuni momenti certamente importanti della sua carriera da corridore. Due anni, infatti, tra le fila dell'allora Pedale Castanese-Verbania, per poi spiccare il salto e diventare il grande atleta che è oggi. "E' arrivato che è era un ragazzo - racconta lo stesso Bergamo, in quel periodo vicepresidente della società del nostro territorio - Correva nella categoria Juniores e, fin da subito, ma, in fondo, già anche prima che lo prendessimo, si era capito che aveva delle straordinarie qualità. Era davvero forte e non mi riferisco soltanto alla parte sportiva, bensì pure a livello di testa. Il suo obiettivo era raggiungere il professionismo e, ogni volta, ci metteva cuore, passione e gamba". Un giovane che di strada, insomma, ne avrebbe fatta e pure tanta. "In gara lo vedevi come sapeva rendersi conto del momento buono per provare ad attaccare gli avversari e, quando partiva, era praticamente o quasi imprendibile - continua Bergamo - Ha centrato una serie di significative vittorie e, adesso, vederlo tra i principali protagonista del ciclismo è una bellissima emozione e gioia. L'oro conquistato in Giappone, poi, è stata una grande soddisfazione, così come anche gli altri successi che ha centrato in questi anni. Filippo ha sempre avuto tutte le caratteristiche per poter fare bene. Bravo sui pedali e bravo nella vita. Un ragazzo educato, disponibile, pronto ad ascoltare i consigli dei suoi allenatori e a mettersi a disposizione del gruppo ogni volta che ce n'era bisogno".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro