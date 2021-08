'Magica' di Fioriti

"Magica è un brindisi alla serenità, a tutte quelle persone e situazioni magiche che sono intorno a noi ma di cui troppo spesso ci scordiamo", racconta Fioriti.

Da mercoledì 4 agosto, è online il video di “MAGICA” (JAP Records/Artist first), il nuovo brano del cantautore umbro FIORITI. Il video, scritto e diretto da Tiziano Fioriti e dallo stesso Fioriti, è visibile al seguente link: https://youtu.be/TizHGlka4ts.

“MAGICA”, disponibile in digitale (https://FIORITI.lnk.to/Magica), è un brano frizzante e leggero, caratterizzato da sonorità che miscelano sapientemente il pop all’attitudine nostalgica tipica del cantautorato.

Il video è nato con il presupposto di voler catturare e fissare nel tempo quel clima di genuinità e gratitudine a cui il cantautore fa riferimento all’interno del testo del brano, che rappresenta una riflessione carica di riconoscenza nei confronti delle persone amate e un vero e proprio monito a non dare nulla per scontato.

«Magica è un brindisi alla serenità, a tutte quelle persone e situazioni magiche che sono intorno a noi ma di cui troppo spesso ci scordiamo – racconta Fioriti – È una dedica a chi c’è sempre stato, è un messaggio di amore per chi ci sarà».

Matteo Fioriti, classe ’97, è l'ibrido tra il cantautorato italiano e le affascinanti sonorità d’oltreoceano. Fioriti inizia a suonare da giovanissimo e vive sul palco da quando aveva 14 anni. Dal 2016, ha collezionato più di 200 date in tutta Italia, sempre con chitarra e voce, condividendo spesso il palco con artisti del calibro di The Zen Circus, Calcutta, Lo Stato Sociale, Canova, Rkomi, Shade e molti altri. Nel 2020 inizia la produzione dei nuovi brani nel suo Home Studio tra le colline umbre. Ad aprile 2021 pubblica il primo singolo "Check" per l'etichetta umbra JAP Records con distribuzione Artist First: un nuovo capitolo destinato a proseguire con l’uscita di “Magica”, disponibile in digitale dal 30 luglio 2021.

