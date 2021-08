32enne muore a Robecco

Non c’è stato nulla da fare per una ragazza di 32 anni di Magenta che questa mattina era in bicicletta da corsa quando, all’altezza della rotonda di via San Giovanni a Robecco sul Naviglio, è stata travolta da un camion cisterna che trasportava il latte.

Una tragedia assurda. Non c’è stato nulla da fare per una ragazza di 32 anni di Magenta che questa mattina era in bicicletta da corsa quando, all’altezza della rotonda di via San Giovanni a Robecco sul Naviglio, è stata travolta da un camion cisterna che trasportava il latte. Per lei non c’è stato niente da fare. Inutile l’arrivo dei soccorritori della Croce Bianca di Sedriano, dell’automedica e dell’eliambulanza. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Inveruno. Sono tuttora in corso gli accertamenti da parte della Polizia locale di Robecco sul Naviglio e dei Carabinieri per chiarire la dinamica.

