Centro estivo: un successo

Il numero della felicità, sotto il cielo di Villa Cortese, è in questo momento uno: 380. I ragazzi che hanno preso parte al centro estivo e alle varie iniziative messe in campo da oratorio, Cooperativa Albatros, Scuola Materna Speroni Vignati, Polisportiva, Corpo musicale San Filippo Neri e Gso Volley hanno per la verità anche sforato questa cifra. Un bilancio che il sindaco Alessandro Barlocco archivia sventolando la bandiera della soddisfazione "Vista la situazione caratterizzata ancora dall'emergenza sanitaria". Le proposte hanno abbracciato praticamente l'intera realtà giovanile, dai bambini della materna agli adolescenti. "Sulla base di quanto già fatto lo scorso anno - spiega il primo cittadino - e dopo un anno scolastico ancora difficile per i ragazzi, abbiamo scelto come amministrazione comunale un centro estivo che coinvolgesse i bambini e i ragazzi di tutte le età, è stato un investimento che riteniamo importante per la nostra comunità e finalizzato in primo luogo a cercare di riattivare momenti di socialità e condivisione in un contesto educativo e fornire allo stesso tempo un servizio alle famiglie". Il novero delle attività ha spaziato dall'ausilio per i compiti ai laboratori creativi passando per musica, balli e sport. "Crediamo - conclude Barlocco - che per i tanti bambini e ragazzi sia stato un periodo piacevole e utile".

