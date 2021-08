Milo Marcolli 'tricolore'

L'atleta della Società Ciclistica Busto Garolfo, Milo Marcolli, ha conquistato la maglia Tricolore nella specialità Velocità a Squadre Allievi maschile Lombardia.

La sua non è soltanto una vittoria sportiva. E' anche un elemento di orgoglio per tutto il comune e un'ulteriore medaglia da appendere alla parete delle soddisfazioni per la società ciclistica Busto Garolfo che di sfornare talenti sembra proprio avere la vocazione. Uno di questi è Milo Marcolli che se ne è tornato a casa dalla prova nazionale di velocità a squadre della categoria allievi svoltasi a San Giovanni al Natisone, in terra friulana, con il primo posto. Il successo è stato salutato anche dal primo cittadino Susanna Biondi che lo ha voluto condividere con la cittadinanza. Il sindaco bustese ha, infatti, parlato di "Grande soddisfazione". Biondi ha sempre mostrato grande vicinanza allo sport bustese che del resto fornisce sempre ampi motivi per inorgoglire il comune. Tre mesi fa, infatti, il primo cittadino salutò con altrettanto entusiasmo la partecipazione del bustese doc Stefano Oldani al Giro d'Italia. Con le due ruote, decisamente, Busto sa pedalare lontano.

