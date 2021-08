Marcell-Gimbo, fratelli d’Italia

I due atleti 'Azzurri' conquistano due straordinari e immensi ori nei 100 metri e nel salto in alto. L'atletica leggera del 'nostro' Paese alla conquista di Tokyo e delle Olimpiadi.

Uno e l'altro. L'abbraccio, l'urlo di gioia e le emozioni. Se dovessimo raccontare il momento perfetto, beh... molto probabilmente basterebbe fare i loro nomi. Marcell e Gianmarco: campioni, anzi campionissimo e anche nella storia. Jacobs e Tamberi, il primo il più veloce di tutti, un vero e proprio fulmine, il secondo, invece, eccolo volare in alto, molto in alto. Gli 'Azzurri' dell'atletica che conquistano, insomma, Tokyo e le Olimpiadi e lo fanno centrando due ori immensi, straordinari, da sogno. Marcell, infatti, domina i 100 metri, tagliando il traguardo in 9"80 e centrando, oltre alla medaglia, anche il nuovo primato europeo; mentre Gimbo sale sul massimo gradino del podio nel salto in alto, con un pazzesco 2.37. "Che Italia!". Già, bellissima, da urlo e capace di regalarsi e regalarci attimi esaltanti e che, inevitabilmente, resteranno impressi nella storia del nostro Paese e di quella a cinque cerchi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro