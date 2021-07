Strade Lombardia: riqualificazione pavimentazione

Proseguono i lavori di risanamento della pavimentazione avviati da Anas lungo diverse arterie viabilistiche della Lombardia.

Proseguono i lavori di risanamento della pavimentazione avviati da Anas lungo la strada statale 671 'della Val Seriana' in provincia di Bergamo. Per consentire l’avanzamento delle attività, a partire da lunedi 2 agosto e fino a venerdi 6 agosto, sarà istituito il senso unico alternato della circolazione dalle ore 21:00 alle ore 6:00 dal km 36 al km 49, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi. I cantieri avranno un’estensione massima di 500 metri al fine di contenere i disagi alla circolazione. Continuano, inoltre, gli interventi di nuova pavimentazione lungo la strada statale 343 "Asolana" nel tratto compreso tra le province di Mantova e Brescia. Nel dettaglio, per l’esecuzione delle attività – fino al prossimo 6 agosto – sarà attivo il senso unico alternato per tratti di 800 m circa, dal km 42,500 al km 76,625 dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo. Infine avanzano le pavimentazioni anche lungo la SS 12 dell’Abetone e del Brennero da Poggio Rusco (km 225,374) ad Ostiglia (km 245,820). Per consentire lo svolgimento dei lavori verrà istituito il senso unico alternato, con estensione massima del cantiere di 300 m. I lavori proseguiranno fino al 13 agosto.

