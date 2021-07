CSE: riqualificazione energetica

Riqualificazione impiantistica al Centro Socio Educativo 'Molecole' di via Trieste a Vanzaghello. Cominciati proprio nelle scorse ore gli interventi.

Riqualificazione impiantistica al Centro Socio Educativo 'Molecole' di via Trieste a Vanzaghello. Più nello specifico, gli interventi riguarderanno la sostituzione della centrale termica per il riscaldamento, ormai obsoleta, con una nuova caldaia a condensazione di ultima generazione ad alta efficienza, seguita dalla realizzazione ex novo dell’impianto per il raffrescamento estivo degli ambienti. "Lavori a costo zero per le casse comunali grazie ai contributi regionali della L. R. 9/20 “interventi per la ripresa economica”, che si tradurranno in un maggiore comfort per gli ospiti del centro durante l’estate ed un abbattimento dei consumi energetici dell’edificio in inverno - scrivono dal Comune".

