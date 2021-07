Soccorso persona: calato dal balcone

Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco con autopompa e scala per soccorrere un uomo al sesto piano della sua abitazione di vicolo dello Sport a Turbigo.

Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco con autopompa e scala per soccorrere un uomo al sesto piano della sua abitazione di vicolo dello Sport a Turbigo. A causa di una serie di patologie importanti l’uomo doveva, per forza di cose, essere calato dall’alto. La zona è, così, stata chiusa dalla polizia locale per permettere ai pompieri di Legnano di raggiungere l’appartamento. L’uomo è stato imbracato in un toboga e calato a terra in sicurezza, per poi essere preso in carico dai soccorritori della Croce Azzurra di Buscate e dall’automedica e trasferito, in codice giallo, in ospedale.

