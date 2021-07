Sviluppo territori montani

Via libera alla strategia regionale aree interne. Le risorse previste, 20 milioni di euro, saranno assegnate con criteri di complementarità e integrazione.

Via libera alla strategia regionale aree interne. Le risorse previste, 20 milioni di euro, saranno assegnate con criteri di complementarità e integrazione rispetto ad altre fonti finanziarie, fondi comunitari della programmazione 2021 - 2027, fondi statali o risorse autonome del territorio. "La norma approvata dal Consiglio regionale - spiega l'assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori - prevede che la Regione promuova e sostenga l'attuazione di strategie di sviluppo territoriale integrate e multisettoriali che contribuiranno al raggiungimento di livelli adeguati dei servizi essenziali alla cittadinanza e all'attivazione di processi di crescita sociale ed economica degli ambiti montani e delle aree, anche di pianura, che presentano situazioni di fragilità". "Le strategie - continua - che dovranno essere pensate nell'ottica dello sviluppo sostenibile, saranno definite prima di tutto dai territori, in un percorso basato sul confronto costante con Regione e con tutti i portatori d'interesse, chiamati a dare contributi concreti sia nella programmazione di interventi ed attività sia nella loro realizzazione. Il tutto in sinergia con la Strategia Nazionale Aree Interne". "Nella fase di programmazione comunitaria 2014/2020 sono state individuate solo 4 aree interne - sottolinea Sertori - con la costruzione della nuova strategia regionale vorremmo avere invece attenzione a tutti gli ambiti che presentano condizioni di maggior fragilità, ambiti che saranno individuati sulla base di indicatori di carattere territoriale e socio - economico". 20 MILIONI ANCHE PER VALLI PREALPINE - Nell'assestamento di bilancio è stato approvato anche uno stanziamento aggiuntivo di 20 milioni di euro per la costruzione e l'attuazione di Strategie di sviluppo delle Valli Prealpine. "Anche in questo caso - commenta l'assessore Sertori - l'obiettivo del finanziamento è lo sviluppo di strategie territoriali che possano effettivamente contribuire in maniera efficace al rilancio dei territori, anche a seguito della situazione emergenziale legata alla pandemia". "Importante - conclude Sertori - sarà ragionare in termini di sinergia e complementarietà con altre risorse e con altre linee di finanziamento, sempre con l'idea di avviare processi di sviluppo duraturi e resilienti".

