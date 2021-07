Ferrovienord: ulteriori investimenti

Il consiglio regionale ha approvato emendamenti all'assestamento di bilancio che prevedono complessivamente 121,8 milioni di euro per ulteriori investimenti finalizzati all'efficientamento e allo sviluppo della rete ferroviaria gestita da Ferrovienord.

Il consiglio regionale ha approvato emendamenti all'assestamento di bilancio che prevedono complessivamente 121,8 milioni di euro per ulteriori investimenti finalizzati all'efficientamento e allo sviluppo della rete ferroviaria gestita da Ferrovienord. PROSEGUE IMPEGNO DI REGIONE - "L'approvazione degli emendamenti - commenta l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi - è una buona notizia e va nella direzione di implementare le risorse per la rete di Ferrovienord, di competenza regionale. Da parte nostra l'impegno prosegue con convinzione: i 121,8 milioni di euro si andranno ad aggiungere agli investimenti di Regione Lombardia già previsti dal contratto di programma con Ferrovienord e che valgono qualcosa come 893 milioni di euro, di cui 221 milioni relativi a interventi già cantierati. Ringrazio i consiglieri regionali per il prezioso lavoro svolto".

