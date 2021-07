Naviglio: chiuso il ponte

Deviazioni, strada interrotta e cantieri. Dopo il ponte sul Ticino, al confine tra Turbigo e Galliate, ecco che ha chiuso anche quello sul Naviglio.

Le deviazioni lungo il percorso, la strada interrotta all'altezza del semaforo tra le vie Milano (Statale 341) e Fermi e poco più avanti il cantiere. Dopo il ponte sul Ticino, al confine tra Turbigo e Galliate, insomma, ecco che ha chiuso anche quello sul Naviglio. Uno 'stop' di alcune settimane, precisamente fino al 13 agosto prossimo (almeno questo secondo il programma), per proseguire gli interventi cominciato nei mesi scorsi. E durante tutto il periodo, quindi, il traffico veicolare verrà, appunto, deviato all'intersezione con via Casello Ferroviario lungo via XXV Aprile e via Roma fino alla reimmissione lungo la Statale in corrispondenza del chilometro 13,100.

TRAFFICO DEVIATO: CHIUSO IL PONTE SUL NAVIGLIO



