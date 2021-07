Il campo 87 in ricordo

Uno dei luoghi simbolo del dramma del Covid a Milano; ecco, adesso, al campo 87 del Cimitero Maggiore un monumento e una targa in ricordo di chi, purtroppo, non c'è più.

Le emozioni che fanno capolino nei cuori e in testa e che si mischiano, inevitabilmente, con la commozione. Tutto attorno, poi, il silenzio a riportare alla mente ciò che, purtroppo, è stato, ma anche quello che sarà d'ora in avanti. Perché il campo 87 del Cimitero Maggiore, tra i luoghi simbolo del dramma del Covid-19 a Milano, oggi è anche un'area di memoria e pace, a ricordo di coloro che il virus si è portato via per sempre. "Come molti spazi di sepoltura sorti ovunque nel mondo, questo è stato crato, appunto, durante la pandemia per l'esigenza di garantire un riposo dignitoso alle persone i cui familiari erano lontani o impossibilitati a dare indicazioni sulle esequie dei propri cari - ha scritto il sindaco Beppe Sala - E un anno fa, allora, avevamo detto che il nostro intento era quello di renderlo proprio un luogo di memoria e di pace. Così, ecco adesso la posa di un monumento e di una targa che rimarranno per sempre in ricordo di quanti non ci sono più e in particolare delle persone attorno alle quali Milano ha saputo farsi famiglia".

