300 mila euro per gli immobili confiscati

Un contributo di circa 300 mila euro per la riqualificazione di due appartamenti sequestrati alla criminalità organizzata. È quello di Regione Lombardia al Comune di Robecchetto con Induno. “Questo risultato è stato possibile grazie a un bando regionale pubblicato a gennaio 2025, che ha messo a disposizione, tramite l’assessorato alla Sicurezza, ben 1,9 milioni di euro per sostenere i Comuni a mettere in campo interventi di riuso e recupero dei beni confiscati - spiega il sindaco Valentina Cognetta - Il nostro Comune, su impulso del commissario straordinario, dottoressa Sabrina Pane, ha colto al volo l’opportunità e, a seguito di un lungo e articolato lavoro degli uffici preposti, ha presentato a marzo 2025 la propria candidatura al bando. Nella mattinata di lunedì 30 giugno abbiamo ricevuto notizia di essere stati ammessi al finanziamento: si tratta di due contributi, uno da 149.000 euro e uno da 150.000 euro, volti a riqualificare i due appartamenti, che saranno destinati a scopi sociali, per i nuclei familiari più fragili. Queste risorse saranno integrate, così come previsto dal bando, con fondi comunali per una quota pari a circa il 25% dell’importo complessivo dei lavori, pari a 411.000 euro".

