La viabilità non convince

La nuova disposizione stradale lascia molte perplessità ai cittadini ed al gruppo di opposizione 'Agorà' che chiede al Sindaco: "Come sarà la soluzione definitiva?"

Sono mesi di intensi lavori stradali a Cuggiono, prima per la sistemazione con le luci a led dell'illuminazione pubblica, poi molti interventi di rifacimento nell'area centrale tra Villa Annoni, via Gualdoni e l'area verso l'Oratorio San Giovanni Bosco. Ma proprio la nuova disposizione stradale lascia molte perplessità ai cittadini ed al gruppo di opposizione 'Agorà'.

"Premesso che l’intervento di riqualificazione posto all’incrocio tra via Monsignor Motta, via Annoni, via Cicogna e via Beolchi risulta ad oggi non ancora ultimato, infatti il vernissage della aegnaletica orizzontale è incompleto, idem per la segnaletica verticale - si legge nell'interpellanza - e considerato che: per quanto riguarda il “tracciamento orizzontale” emergono alcune perplessità sostanziali, visti i punti critici che sono emersi nel merito, tipo l’inserimento in via Beolchi provenendo dalla via Cicogna dove i veicoli tendono ad invadere la corsia opposta, l’uscita da via Mons. Motta non ha per nulla tratto giovamento dalla rotatoria, di più si è aggiunto un passaggio pedonale da muro a muro ( ! ), la larghezza delle corsie in entrata ed in uscita dalla rotatoria, sul tratto da e per la piscina è “striminzita” tanto che i veicoli quando si incrociano rischiano di urtarsi con gli specchiettiretrovisori se non di peggio, SI CHIEDE AL SIGNOR SINDACO

nell’ambito di una politica improntata alla trasparenza, l’impegno della GIUNTA COMUNALE

di illustrare, nel prossimo Consiglio Comunale, la soluzione definitiva della viabilità riguardante la sopra richiamata rotatoria, in quanto riteniamo che l’attuale soluzione debba intendersi solo a titolo sperimentale viste le incongruenze presenti".

