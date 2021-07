Federica Pellegrini: quinta finale

Già 'regina' delle acque, ma adesso anche e sempre di più nella storia e da record. Federica Pellegrini centra, infatti, la sua quinta finale olimpica nei 200 metri sl. "Non era l'obiettivo minimo, questo era il mio vero traguardo per l'Olimpiade di Tokyo": Così, commossa, ha detto la 'divina' ai microfoni della Rai. "Era - ha aggiunto - un risultato difficile perché il livello si è alzato molto". Nelle acque del Tokyo Aquatics Centre, insomma, la nuotatrice italiana, ha compiuto una vera e propria impresa, regalandosi e regalando ai tanti tifosi e appassionati un'emozione unica e indescrivibile.

