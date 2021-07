'Que calor' di Maryna

Il video è fresco ed estivo e vuole raccontare, seppur con leggerezza, le prime difficoltà adolescenziali nel sentirsi accettati in un gruppo di amici.

Il video è fresco ed estivo e vuole raccontare, seppur con leggerezza, le prime difficoltà adolescenziali nel sentirsi accettati in un gruppo di amici che si inseriscono in un crescendo di emozioni con un finale a sorpresa che vuole lanciare un importante messaggio ad essere sempre se stessi.

All’interno dei video ci sono anche i cameo dello youtuber Matteo Pelusi (di Matt e Bise) con la fidanzata Beatrice Ameye , e dei tiktoker Roberta Zacchero (Il Collegio), Chiara Verzella, Ylenia e Nicole Burato (Le Twins) , Nicholas e William LaPresa (La Caserma), Lorenzo Falcione, e con il pallavolista Andrea Hueller.

Scritto e Ideato da Maryna e Emanuele Montefusco, il video vede la direzione della fotografia a cura di Federico Rinaldi. Il Make-up di Maryna è stato affidato a Michele Magnani per MAC Cosmetics e il parrucco a cura di LookTotalBrand, mentre lo styling a Carolina Rio per Yoox.

Nel singolo, prodotto da Riccardo Sciré e scritto dalla stessa Maryna insieme a Adel Al Kassem, il sound tipico della cumbia unito al timbro inconfondibile della giovane artista dà vita a un ritornello accattivante impossibile da dimenticare.

Cantante, attrice, Youtuber, influencer e tra le top 5 tiktoker di Italia, MARYNA si è fatta scoprire dal grande pubblico per il suo grande talento e la sua strabiliante versatilità unitamente ad una voce meravigliosa.

Appassionata sin da piccola alla musica, al cinema e alla moda. Dopo aver conseguito la laurea in Comunicazione, Media e Pubblicità con una tesi in Storia del cinema italiano, inizia, quasi per gioco, a pubblicare su Facebook video comici e alcune cover musicali, totalizzando in poco tempo milioni di visualizzazioni.

L’incredibile successo riscosso da questi video spinge Maryna a creare sempre più contenuti, fondendo insieme le sue passioni e creando forme di intrattenimento inedite e originali. Oltre ad intrattenere la sua grande audience l’artista cerca di sensorizzarla su temi sociali di fondamentale importanza, come nel video “Stop alla violenza sulle donne”, un emozionante monologo, arrivato in tutte le scuole italiane e visualizzato più di 10 milioni di volte.

Pubblica i due singoli “Cumbia Love” e “Lontano da Te”, che hanno raggiunto oltre 1 milione di stream e quasi 5 milioni di views su YouTube, entrando in Top trend su Youtube, Top challenge 2019 su Tiktok, in Top 50 Viral – Italia su Spotify e Top 10 Viral su Youtube. E’ stata Ambassador di Disney e sui social di Sanremo 2020, ha prestato la sua voce per il film Disney “Raya” e al momento sta partecipando alle riprese di un nuovo film.

