Diplomi IULM

Il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana ha presenziato alla cerimonia di consegna dei diplomi della prima edizione del Master Executive in 'Comunicazione delle Identità Territoriali' dell'Università IULM di Milano, che è stata frequentata da dipendenti regionali. Nell'occasione è stata confermata l'intenzione di organizzare la seconda edizione, estendendo il coinvolgimento dei Comuni attraverso ANCI Lombardia. All'appuntamento di Palazzo Lombardia erano presenti Gianni Canova, rettore dell'Università IULM, Davide Rampello, direttore scientifico del Master e Lucio de Luca, vicepresidente ANCI Lombardia. AL SERVIZIO DEI CITTADINI - "Politiche efficaci - ha sottolineato il presidente Attilio Fontana - richiedono competenze. Persone preparate e capaci che sappiano intercettare i bisogni dei territori, per tradurle in azioni pratiche. Per questo motivo, guardiamo con interesse a iniziative come il Master IULM-Regione Lombardia che sanno arricchire e accrescere proprio le competenze di chi lavora al servizio dei cittadini e dei territori. Conoscenze che saranno poi restituite dalla Pubblica Amministrazione in termini di iniziative e politiche". CRESCERE, CONOSCERE E RESTITUIRE - "Il tema del turismo e dell'attrattività dei territori, tramite una comunicazione quanto più efficace possibile, è centrale - ha aggiunto il Governatore - per il rilancio della Lombardia dopo la fase di stop dovuta all'emergenza sanitaria". "Promuovere il 'brand Lombardia' - ha continuato - significa promuovere le differenze e le specificità di questa regione, includendo dialetti, prodotti tipici, specialità culinarie. In sintesi, le identità dei territori della nostra splendida Lombardia". "La Pubblica Amministrazione non deve rinchiudersi nei suoi uffici - ha rimarcato Fontana - ma come in questo caso deve essere aperta a tutte le sollecitazioni, gli scambi e gli stimoli provenienti dall'esterno per crescere, conoscere e restituire ai territori buone pratiche e buone politiche". "E' un Master che nasce prima della pandemia da un'analisi dei bisogni di un settore chiave per l'economia della Lombardia e del Paese - ha sottolineato il Rettore dello Iulm Canova - e dalla constatazione che le ricchezze e il patrimonio artistico, architettonico e culturale non fossero valorizzate come meriterebbero e come, al contrario, avviene in altri Paesi d'Europa". "Formare figure che sapessero essere narratori dei territori a 360 gradi - ha spiegato il Rettore - era il nostro obiettivo, con una visione che consentisse di acquisire competenze che guardassero all'economia, alla storia, ai beni culturali enogastronomia e ne analizzassero tutti gli aspetti. La pandemia, paradossalmente, non ha messo in crisi il nostro progetto formativo ma, anzi ne ha messo in risalto la necessità e l'urgenza".

