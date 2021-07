Con l'auto contro una panchina

L'episodio è accaduto l'altra mattina in piazza Matteotti a Canegare: un automobilista mentre procedeva in una manovra in retromarcia ha sfasciato una panchina.

Serve o non serve? E rappresenta un'intrusione nella privacy o piuttosto un utile ausilio per garantire sempre maggiore sicurezza? Sul tema della videosorveglianza l'Amministrazione comunale di Canegrate non ha dubbi: è preziosa eccome e deve essere continuamente implementata. Il Comune lo afferma con cognizione di causa in una nota in cui fa riferimento a un episodio accaduto l'altra mattina in piazza Matteotti dove un automobilista incauto, mentre procedeva in una manovra in retromarcia, ha sfasciato una panchina. "Inequivocabili, le immagini ricavate dalla telecamera di sorveglianza - spiega il Comune - ritraggono l'auto del personaggio che in retromarcia sfascia la panchina, ci stiamo lavorando e i dettagli sono abbastanza nitidi, forse sarebbe meglio per l'incauto sprovveduto se si facesse vivo lui, prima della nostra Polizia Locale". Insomma, visto che è stato colto in flagranza di sfascio, fa intendere il Comune, una collaborazione con le autorità sarebbe auspicabile, anche per un discorso di senso civico.

