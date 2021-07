Manutenzione strade e ciclabile

I primi a dover essere compiuti saranno i rilievi altimetrici. Poi verranno il progetto definitivo e l'esecutivo. Tutto funzionale a due interventi, manutenzione straordinaria di alcune strade e realizzazione di un nuovo tratto ciclabile.

I primi a dover essere compiuti saranno i rilievi altimetrici. Poi verranno il progetto definitivo e l'esecutivo. Tutto funzionale a due interventi, manutenzione straordinaria di alcune strade e realizzazione di un nuovo tratto ciclabile su via De Gasperi tra le vie Dolomiti e Monte Nero: 346 mila euro nel primo caso, 131 mila euro nel secondo sono i supporti economici con cui il comune di Bareggio ha deciso di sostenere l'imponente operazione. I benefici previsti dalle due operazioni attengono sia all'aspetto dell'estetica sia a quello della sicurezza, in particolar modo per i ciclisti che potranno disporre di una nuova sede dedicata per l'ulteriore assecondamento della loro passione. A incaricarsi delle varie fasi della progettazione sarà Luca Bonatti, architetto appositamente individuato dall'Amministrazione comunale.

