Kettlebell: Italia 'Mondiale'

Nel weekend appena trascorso, a Vanzaghello, il Mondiale Kettlebell Sport WKSF. Per la nona volta è la Nazionale Italiana a salire sul gradino più alto del podio.

La favorita e, alla fine, beh... neanche a dirlo ha vinto proprio lei. E sono, allora, 9. Mondiale Kettlebell Sport WKSF: Italia di nuovo sul gradino più alto del podio. L'Azzurro, insomma, a colorare il palazzetto dello sport di Vanzaghello e, soprattutto, a regalare un weekend (quello appena passato) di grande spettacolo ed emozioni. Ben 145, infatti, gli atleti (da 13 Paesi del mondo) che, da venerdì a domenica, si sono ritrovati, appunto, nel nostro territorio per gareggiare. "Sono stati 3 giorni davvero intensi - spiega Oleh Ilika - Voglio ringraziare tutti per la partecipazione e per l'impegno nella preparazione e organizzazione dell'evento. La soddisfazione è tanta: siamo riusciti a dare vita ad una simile competizione, in un periodo certamente complicato per l'emergenza Covid. Ma ce l'abbiamo fatta e il merito di questo successo è di ogni singola persona". E sul risultato della Nazionale italiana. "Una gioia immensa - conclude - E' il nono titolo conquistato; un traguardo straordinario. Complimenti, quindi, alle singole Nazioni, ci hanno regalato un weekend fantastico". Per la classifica finale, dietro all'Italia ecco l'Ucraina e Israele.

AZZURRI FAVORITI: LE INTERVISTE PRIMA DELLA GARA



