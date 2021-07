'15 anni in musica: insieme è meglio!', è l'ultimo concerto Sangiorgese in programma prima delle vacanze estive, una serata (la prima di due), proposta e sostenuta da 'Insieme è Meglio', organizzazione di volontariato in collaborazione con la Pro Loco San Giorgio su Legnano.

'15 anni in musica: insieme è meglio!', è l'ultimo concerto Sangiorgese in programma prima delle vacanze estive, una serata (la prima di due), proposta e sostenuta da 'Insieme è Meglio', organizzazione di volontariato in collaborazione con la Pro Loco San Giorgio su Legnano che si occuperà della parte organizzativa e delle prenotazioni. “Eccoci ad un’altra tappa del nostro cammino iniziato il 19 aprile del 2006 - dice la presidente Enrica Colombo - Ripensando a quel giorno non possiamo credere di aver fatto tutta questa strada e realizzato così tanto. Molte sono state le persone che hanno usufruito delle nostre attività: dall’accompagnamento ai luoghi di cura ed a quelli comunitari, alla socializzazione attraverso il Punto di Ritrovo ed i Gruppi di Cammino, all’orientamento ed all’ascolto con lo Sportello Ascolto & Dialogo e il servizio 'Stiamo in contatto... telefonico', nato durante l’emergenza Covid-19 dello scorso anno, per non dimenticare i Gruppi di Parola per i figli di genitori separati. Proprio a causa della pandemia, purtroppo tutte queste attività hanno dovuto subire la sospensione tuttora vigente prevista dall’emergenza, tranne l’attività di accompagnamento ai luoghi di cura e lo sportello Ascolto & Dialogo riprese nel giugno del 2020 e mai più sospese. Fondamentale per la realizzazione di tutto questo è stato il lavoro di squadra che non è mai mancato da parte delle volontarie e dei volontari che negli anni si sono impegnati nelle diverse attività, mettendo il loro tempo gratuitamente a disposizione della nostra Comunità ed altrettanto importante è da sempre il sostegno di tutti i nostri soci e delle persone che scelgono la nostra Associazione ogni anno tramite il 5xmile. Il 19 aprile di quest’anno eravamo di nuovo in piena emergenza Covid e, quindi, nessuna decisione era stata presa per festeggiare questa tappa. Ora però sembra che la morsa si stia un po’ allentando e, perciò, grazie anche al prezioso aiuto organizzativo della nostra Pro Loco, abbiamo pensato di condividere questo momento con la nostra Comunità attraverso due eventi musicali: il primo si terrà il prossimo 24 luglio in piazza Mazzini con la musica evergreen internazionale e spiritual gospel jazz del 'Sabrina Sparti Quartet' (prenotazione obbligatoria) e poi l’8 dicembre, a chiusura di questo anno particolare, con un concerto nella nostra chiesa Parrocchiale con il coro gospel 'Joyful Singers' di Vanzaghello. Ricordiamo, inoltre, che, proprio perché un sodalizio è sempre in divenire, la nostra associazione è sempre aperta a nuovi soci ed a nuovi volontari”.

