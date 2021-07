Eid al Adha in Tenso

L'area era quella tensostruttura di via Mantegna. E' qui che si è ritrovata, infatti, la comunità islamica di Castano ed anche del territorio attorno per Eid al Adha.

L'area era quella tensostruttura di via Mantegna. E' qui che si è ritrovata, infatti, la comunità islamica di Castano ed anche del territorio attorno per Eid al Adha, la festa del Sacrificio. In due differenti momenti, allora, ecco prima 150 persone, quindi, un altro centinaio che, come detto, si sono dati appuntamento al di là del canale Villoresi per stare assieme e celebrare l'importante ricorrenza. "E' andato tutto molto bene - raccontano le due realtà islamiche locali - Chi è venuto sapeva le indicazioni e le misure di sicurezza, legate all'emergenza Covid, che avrebbe dovuto seguire. Più nello specifico, mascherine sempre indossate, misurazione della febbre all'ingresso, distanziamento e igienizzazione delle mani. I presenti, in tale senso, hanno dimostrato grande responsabilità e attenzione. Un momento per noi significativo, con preghiera, riflessioni e confronto".

