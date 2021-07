Interventi al campo sportivo

Il nuovo corso passa da tre innovazioni di peso: impianto di illuminazione, manto erboso e fabbricato multiuso. Aria di rinnovamento e potenziamento per il campo sportivo 'Caccia Dominioni' di Casorezzo.

Il nuovo corso passa da tre innovazioni di peso: impianto di illuminazione, manto erboso e fabbricato multiuso. Aria di rinnovamento e potenziamento per il campo sportivo 'Caccia Dominioni' di Casorezzo. Il primo lotto di lavori concernerà i tre interventi in questione. Più nel dettaglio, come si evince dalla relazione licenziata dal Comune, all'interno del campo A verranno predisposti plinti di fondazione utili alla successiva posa di torri faro per l'illuminazione del campo, verranno posati cavidotti interrati, pozzetti, il quadro elettrico di comando viene collocato in corrispondenza dell'accesso ai cami in apposito manufatto in muratura. Tutto questo sarà propedeutico alla posa delle torri faro in acciatio zincato e impianto a Led che porterà benefici ecologici ed economici. Alla sistemazione del manto erboso sarà invece interessato il campo due con "Diserbo della vegetazione esistente, sfalcio basso della vegetazione diserbata, nuove operazioni di dissodamento della superficie di gioco, fertilizzazione". Non da ultimo, ecco il fabbricato multiuso che prevede, per l'area uno, una destinazione d'uso per 32.8 metri quadrati a una cucina, per cinque al deposito, per 1,4 al disimpegno e per un metro e mezzo a servizi igienici. L'area due, invece, sarà ripartita tra disimpegno (4,4 metri quadrati), servizi igienici per i diversamente abili ((3.3) e un altro bagno (due). "Il fabbricato - dice ancora la relazione - sarà costruito in muratura portante con ossatura a pilastri di calcestruzzo". L'intento di fondo è di rafforzare la fruizione sia sul piano della piacevolezza che della sicurezza.

