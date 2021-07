L'assessore 'health city manager'

L'assessore di Parabiago Elisa Lonati ha ottenuto la qualificia di 'health city manager'. "Complimenti per il percorso formativo - ha detto il sindaco Raffaele Cucchi".

La sua nuova qualifica esprime una funzione strategica di tutto rilievo. Sia che la si legga in inglese, ovvero 'health city manager', sia se la si traduce in italiano e cioè 'responsabile della salute della città', intesa in senso lato e non soltanto sul piano sanitario. La giunta del sindaco Raffaele Cucchi ha voluto esprimere la sua soddisfazione per l'ottenimento della nuova qualifica di uno dei suoi esponenti, ovvero l'assessore Elisa Lonati: "Parlando a nome di tutta la giunta - ha detto il primo cittadino di Parabiago - complimenti alla nostra collega per il percorso formativo che ha scelto di affrontare e che ha la finalità di rispondere alle nuove sfide ed esigenze delle nostre città in cui la salute, il benessere dei cittadini rappresentano uno dei principali asset dello sviluppo locale, una specializzazione in più al servizio della nostra città, oltre che un suo traguardo personale". Lonati ha ottenuto la qualifica dopo avere frequentato un corso intenso e sostenuto le prove d'esame finale all'Università 'La Sapienza' di Roma con Anci e Health City Institute.

