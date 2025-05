Manutenzione stradale

Sul piatto sono stati messi 2 milioni e 300 mila euro. Obiettivo: riqualificare le vie del paese da cima a fondo per favorire una mobilità sempre più agevole anche alle fasce d'utenza cosiddette deboli. La giunta comunale di Parabiago, allo scopo, ha stabilito di concentrarsi su 46 tratti viari. Figurano tra essi le vie Nino Bixio, XX Settembre, Principe Amedeo, del Riale, ma anche i viali Europa e Lombardia. Gli interventi concernono la manutenzione straordinaria di strade, piazze e marciapiedi, ma anche la sistemazione dei tappetini e la rimozione delle barriere architettoniche.

