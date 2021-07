'Io sono Giorgia' presentato a Turbigo

Presentato il libro di Giorgia Meloni 'Io sono Giorgia' a Turbigo. Diversi gli ospiti presenti. Il commento del portavoce turbighese di Fratelli d'Italia.

“Sono davvero soddisfatto per la buona riuscita della presentazione del libro di Giorgia Meloni, durante la quale abbiamo raccontato con ospiti di rilievo che cosa significhi per Fratelli d’Italia essere liberi e coerenti. Sono stati più di 100 i partecipanti, questo è il segnale concreto che il lavoro del circolo di Turbigo stia creando molto interesse e consenso. Giorgia Meloni sta lasciando il segno e sta ridando speranza alla politica italiana, con posizioni sempre coerenti e valori profondi basati sulla famiglia, sulla difesa dell’identità nazionale e delle nostre tradizioni”. Così il portavoce di Fratelli d’Italia a Turbigo, dopo la presentazione del libro 'Io sono Giorgia' di Giorgia Meloni, svoltasi nel cortile del palazzo comunale turbighese. Ospiti dell’evento la senatrice Daniela Santanchè, portavoce regionale di Fratelli d’Italia Lombardia, il senatore Mario Mantovani, gli onorevoli Lucrezia Mantovani e Paola Frassinetti, Sandro Sisler, portavoce provinciale di Milano per Fratelli d’Italia, e il Sindaco di Turbigo Christian Garavaglia.

