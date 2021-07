L'immobile abbandonato di via 25 Aprile sarà recuperato. A dare la notizia è stato il sindaco di Turbigo, Christian Garavaglia.

L'immobile abbandonato di via 25 Aprile sarà recuperato. A dare la notizia è stato il sindaco Christian Garavaglia: "Come Comune abbiamo più volte sollecitato il Tribunale per intervenire, appunto, sulla struttura di fronte alla piazzetta Don Lino Beretta. Era una realtà all’asta e, a fronte di mancanza di interventi di pulizia e manutenzione, avevamo anche programmato di intervenire direttamente. Però, per fortuna direi, siamo venuti a conoscenza del fatto che l’ultima asta è andata a buon fine: ho incontrato, quindi, i nuovi proprietari che risiedono a Milano e mi hanno detto vorranno trasferire la loro residenza qui a Turbigo, recuperando finalmente questo immobile e dedicando alcuni spazi a attività commerciale".

