Sconforto e tanta rabbia in corpo per quanto accaduto pochi giorni fa al cimitero di Buscate. Riesumata la salma sbagliata. Il racconto di Luciano Nava.

Sconforto e tanta rabbia in corpo per quanto accaduto pochi giorni fa al cimitero di Buscate. Luciano Nava ha perso la mamma domenica della scorsa settimana. Un gravissimo lutto al quale si è aggiunta la trafila burocratica che tutti dobbiamo sbrigare in questi tragici eventi. "Abbiamo una tomba di famiglia e per poter tumulare la mamma era necessario procedere ad una cremazione – spiega – la scelta cade sulla nonna". Si arriva così alla riesumazione fissata per mercoledì mattina, mentre nel pomeriggio si celebrava il funerale della madre di Luciano. Mercoledì mattina succede di tutto. "Non viene riesumata la nonna, ma mio papà – racconta – me ne accorgo subito perché il cadavere, anche se sono trascorsi 17 anni, è integro. E, a fianco, ci sono le sigarette e l’accendino che gli avevo lasciato personalmente". Nava blocca tutto. Chiama i carabinieri perché non è possibile che vengano commessi errori così marchiani in una situazione di dolore. Tanto più che il cancello del campo santo è aperto (le chiavi vengono lasciate appese al cancello) e chiunque poteva entrare. "Ho deciso di sporgere querela contro il Comune – aggiunge – vero che gli errori sono stati commessi dagli addetti della cooperativa, ma è stato il Comune ad incaricarla".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro