Camminarmangiando arriva anche a Buscate

Anche a Buscate riprende la Camminarmangiando, la camminata gastronomica a tappe che riempie la pancia e rinvigorisce la salute.

L’appuntamento è per domenica 15 giugno, con ritrovo previsto alle 11.30 al Parco Pratone. La prima tappa del percorso gastronomico prevede un aperitivo al Bar da Rino, per poi proseguire con un gustoso primo piatto al Centro Gioventù Don Bosco, una grigliata boscosa in via Carducci (ang. Via Buonarroti) e concludere in dolcezza con un bel gelato di Bramino.

L’iscrizione comprende un pasto per ogni tappa e il prezzo varia in base all’età: 5 euro fino ai 5 anni, 10 euro dai 6 agli 11 anni e 15 euro dai 12 anni. Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria: ci si potrà iscrivere fino a giovedì 12 giugno presso Bar da Rino, Bar Corona e Centro Gioventù Don Bosco.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!