Buscate e la Madonna del Carmine

A metà luglio cade la celebrazione della Madonna del Carmine, patrona di Buscate. Così ecco una serie di momenti di fede e condivisione con la Parrocchia.

A metà luglio cade la celebrazione della Madonna del Carmine, patrona di Buscate. Così ecco il programma dei festeggiamenti proposti dalla Parrocchia: dopo i primi appuntamenti di venerdì 16 luglio, alle 12 ci sarà la supplica alla Madonna del Carmine, alle 16 il Santo Rosario animato dal Gruppo Terza Età e alle 21 la messa solenne in chiesa parrocchiale. Quindi, si proseguirà domenica 18, alle 11, con la Santa Messa solenne presieduta da padre Pierluigi Canobbio, priore del convento di Arenzano e animata dal gruppo OFTAL di Buscate. Alle 12 in piazza San Mauro, invece, ci sarà il concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia. E alle 21 si concluderà con il Santo Rosario in oratorio alla presenza del simulacro della Madonna, con imposizione degli scapolari, mentre in chiesa Parrocchiale sarà allestita una mostra di icone dal titolo ‘Maria, fonte di vita’, a cura dell’atelier San Tommaso di Varano Borghi.

