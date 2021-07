Regione Lombardia ha premiato 117 attività storiche della Lombardia. "Resilienza, coraggio, passione. Sono questi - dice Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda - i sentimenti che accomunano donne e uomini che per tanti anni hanno saputo gestire la loro attività".

Regione Lombardia ha premiato 117 attività storiche della Lombardia. "Resilienza, coraggio, passione. Sono questi - dice Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda - i sentimenti che accomunano donne e uomini che per tanti anni hanno saputo gestire la loro attività. Una premiazione che assume un significato particolare, visto che stiamo parlando di negozianti che hanno saputo affrontare con tenacia i mesi difficili della pandemia, resistendo alla crisi economica e dando nuovo slancio alla loro professionalità. Botteghe preziose, che rappresentano il primo baluardo di un 'turismo di prossimità' che permette ai visitatori di apprezzare prodotti locali, specialità enogastronomiche e tesori merceologici di indubbia qualità. Una perfetta azione di marketing territoriale". "Uno scrigno raro - conclude l'assessore Magoni - che regala il sapore dei borghi e delle tradizioni antiche, tramandate di generazione in generazione, con un occhio all'innovazione. La voglia di guardare al futuro di questi commercianti con immutato entusiasmo simboleggia in pieno lo spirito lombardo, all'insegna del 'mola mìa'.

