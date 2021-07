'Milano in 50 minuti...'

Tre attori e due musicisti pronti a portare in scena a Nerviano lo spettacolo 'La storia di Milano in cinquanta minuti'. Un evento per conoscere il capoluogo.

La storia di una grande metropoli racchiusa in meno di un'ora. Milano si appresta a essere raccontata in una delle sue anime più suggestive, ovvero, la musica e il teatro. La città di Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Dario Fo e molti altri, nelle sue atmosfere più particolari, vivrà nelle sonorità di uno spettacolo in programma sabato 17 luglio alle 21 nel chiostro dell'ex Monastero degli Olivetani a Nerviano. Tre attori e due musicisti proporranno infatti in quella sede lo spettacolo 'La storia di Milano in cinquanta minuti'. L'idea di fondo di chi propone la kermesse è, si legge nella presentazione, "Ripercorrere sinteticamente e creativamente la storia di Milano partendo dai Celti per poi parlare di francesi, spagnoli, austriaci". La protagonista dello spettacolo , il cui ingresso sarà gratuito previa prenotazione allo 0331/438942 oppure alla casella cultura [at] comune [dot] nerviano [dot] mi [dot] it, è una "Smemorata che cammina tra vie e palazzi che le ricordano qualcosa che le sembrano ombre di una città che una volta ha conosciuto, capitoli di storie ormai dimenticate". Storie che riaffiorano tra il fascino dei Navigli e quello di Brera. suggestioni provenienti dalla periferia così come dalle luci sfavillanti del Centro e dal benevolo sguardo della Madonnina in cima al Duomo.

