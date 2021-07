Rolfi per il secondo mandato

Il suo mandato quinquennale alla guida del paese sta per giungere a compimento. Adesso lei, Paola Rolfi, è pronta a scendere di nuovo in campo per cercare il 'bis'.

Il suo mandato quinquennale alla guida del paese sta per giungere a compimento. Adesso lei, Paola Rolfi, è pronta a scendere di nuovo in campo per cercare di strappare un secondo mandato al timone di Dairago con la lista 'Civica Dairago'. E, per cominciare a gettare le basi del suo programma, si appresta a incontrare i cittadini in una serie di appuntamenti, il primo dei quali è in programma per mercoledì 14 luglio alle 20.45 in piazza Francesco della Croce e ha per titolo 'Il futuro di Dairago'. "Fare il sindaco - spiega in una lettera aperta - è stata ed è tuttora un'esperienza ricca di emozioni e soddisfazioni, ma anche di impegno e sacrificio. Nonostante le difficoltà, abbiamo sempre percorso quella che abbiamo ritenuto la strada giusta per rendere Dairago una comunità di cui andare orgogliosi, capace di generosa vitalità, coesione e solidarietà. Molte cose sono state realizzate, molte avversità sono state affrontate e superate , c'è ancora tanto da fare". E a quel "tanto da fare" Rolfi spera appunto di mettere mano nel quinquennio a venire. "Cinque anni fa - prosegue - abbiamo iniziato un cammino che vi propongo di continuare". E, nel ringraziare l'operato della giunta, il consiglio comunale e "Il lavoro impagabile di tante persone e l'apporto di voi cittadini che, con i vostri consigli, le vostre opinioni, le vostre critiche costruttive siete stati di sprone, stimolo e sostegno", Rolfi propone tre appuntamenti proprio per incontrare i dairaghesi. Appunto, il 14 luglio, quindi il 21 nel parco del Municipio ('Un comune al servizio dei cittadini) e il 27 al parco di via Toti ('Dairago sostenibile').

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro