La coppa di Davide

Giorgio Chiellini, il capitano della nostra Nazionale, e la dedica 'speciale' al compagno e amico Davide Astori, scomparso nel 2018. "Questo Europeo è per te".

Il groppo in gola, gli occhi lucidi e quella dedica che arriva proprio all'indomani della vittoria dell'Italia ai campionati Europei. Poche e semplici parole, ma che hanno un significato speciale, profondo, enorme. La voce è quella del capitano, il 'nostro' capitano Giorgio Chiellini, il ricordo, invece, è per il compagno e prima ancora per l'amico Davide Astori, il difensore della Fiorentina morto il 4 marzo del 2018 mentre era in albergo con la sua squadra prima della partita con l'Udinese. Già, perché proprio a lui la Nazionale ha voluto rendere omaggio, dedidanco, appunto, la coppa appena conquistata a Wembley. "Davide è per te - ha detto lo stesso Giorgio - Lo avremmo voluto oggi qui con noi; è sempre presente nei nostri pensieri, nel cuore di chi lo ha conosciuto ed anche nei giovani che hanno sentito parlare di lui". E, alla fine, sono davvero tante, tantissime le persone che gli hanno voluto bene e che lo porteranno per sempre nella loro memoria.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro