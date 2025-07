Grande successo per la prima edizione di Gatorade® Race The Bridge. In 1200 sul Ponte della Ghisolfa.

Si era detto che sarebbe stata una festa, allargata a tutta la città, si era detto che sarebbero stati 6 km per riconquistare un’arteria del traffico cittadino, il Ponte della Ghisolfa, e vestirlo di nuova energia, di entusiasmo, di sport e di musica.

Si era detto, ed è stato così per la prima edizione di «Gatorade® Race The Bridge» di sabato sera 12 luglio con start alle ore 23, la corsa notturna non competitiva organizzata da Almostthere – Beyond Sport e FollowYourPassion. Sono stati oltre 1.200 partecipanti a invadere con entusiasmo il suggestivo Ponte della Ghisolfa, l’evento, sulla distanza di circa 6 km, si è rivelato una corsa inaspettata, carica di emozioni, energia e bellezza, trasformando il ponte in un vero e proprio palcoscenico urbano.

La corsa ha rappresentato una celebrazione collettiva della voglia di riappropriarsi degli spazi urbani, all’insegna del movimento, della libertà e della socialità. Un'idea nata per vivere Milano da una prospettiva diversa, lontana dallo smog e dal traffico, più umana e viva.

Quella che all’inizio sembrava una scommessa audace si è trasformata in una serata unica e irripetibile, carica di emozioni e magia, i riflettori si sono accesi sul Village in Piazzale Lugano già nel pomeriggio di sabato 12 luglio, dalle 18.00, i runner hanno potuto ritirare il proprio kit gara con diversi gadget tra cui la T-shirt commemorativa e la luce frontale da indossare obbligatoriamente, grazie alla collaborazione con Why-Run Milano e ovviamente Gatorade®, title sponsor dell’iniziativa. E’ stato come immergersi nella dimensione di un effervescente polo culturale e sociale, uniti da quella parola chiave magica che è lo sport.

Alle 23.00 è andata in scena la magia, uno spettacolo fatto di migliaia di luci frontali che si sono accese in simultanea per animare per la prima volta nella storia il Ponte della Ghisolfa. Un flusso di emozioni e divertimento accompagnato dalla musica di due band e di un cantante solista e che ha permesso ai runner di conquistare una parte della città. Al via della manifestazione anche Lisa Migliorini ‘thefashionjogger’ che con i suoi 2,7 milioni di follower su Instagram è una della più famose influencer del mondo sportivo: “Sono felicissima di aver partecipato alla Gatorade Race The Bridge: un’esperienza unica, fuori dal comune, che unisce sport, condivisione e magia. Correre tutti insieme, in una serata d’estate, è stato speciale — l’orario serale, con il caldo della giornata ormai lontano, ha reso tutto ancora più piacevole. La location? Straordinaria. Il Ponte della Ghisolfa, illuminato dalle nostre frontali, di notte si è trasformato in uno scenario suggestivo, divertente, emozionante. Amo correre di notte: l’ho fatto altre volte e ogni volta mi regala un’energia diversa, intensa, quasi elettrica. Questa sera è stato davvero indimenticabile.”

