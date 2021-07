Parrocchie in festa

I festeggiamenti sono previsti per settembre. Il clima di felicità, però, si respira fin da ora. Castellanza si appresta ad avvolgere in un abbraccio particolare le sue due Parrocchie. Quella di San Giulio taglierà, infatti, il traguardo del 65° anniversario dalla sua consacrazione, quella di San Bernardo, invece, il 50° di fondazione.

I festeggiamenti sono previsti per settembre. Il clima di felicità, però, si respira fin da ora. Castellanza si appresta ad avvolgere in un abbraccio particolare le sue due Parrocchie. Quella di San Giulio taglierà, infatti, il traguardo del 65° anniversario dalla sua consacrazione, quella di San Bernardo, invece, il 50° di fondazione. Insu e in giù, quindi, le due anime della città, si fonderanno in una sola anima per rendere ai loro luoghi di culto cattolico l'omaggio che meritano. A consacrare la chiesa di San Giulio fu il 16 settembre 1956 il Cardinale Giovanni Battista Montini, ovvero colui che, dalla natia Concesio nel Bresciano, avrebbe poi spiccato il volo verso il soglio pontificio nel 1963 succedendo a Giovanni XXIII. La ricorrenza verrà festeggiata con una Santa Messa giovedì 16 settembre alle 21 celebrata da Monsignor Luca Raimondi. San Bernardo, invece, è stata elevata a cattedrale il 13 giugno 1971 dal compianto ex Arcivescovo di Milano Giovanni Colombo. L'occasione per vestire di festa quest'anniversario sarà offerta alla comunità domenica 19 settembre alle 10 quando, in occasione della festa patronale, sarà celebrata una Santa Messa dal vicario generale Monsignor Franco Agnesi.

