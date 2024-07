Domenica al Parco Alto Milanese

Continuano gli eventi per famiglie al Parco Alto Milanese di Castellanza. Domenica 14 luglio, dalle 10.30, bambini e famiglie potranno vivere un’esperienza unica con “Scopri il Medioevo” la rievocazione medievale con gli Arcieri del Martello.

Continuano gli eventi per famiglie al Parco Alto Milanese di Castellanza. Domenica 14 luglio, dalle 10.30, bambini e famiglie potranno vivere un’esperienza unica con “Scopri il Medioevo” la rievocazione medievale con gli Arcieri del Martello. Durante la giornata potranno vivere un accampamento medievale e provare il tiro con l’arco. Alle 16 le Gelose Favolose con la loro lettura animata “Nella foresta dei Fratelli Grimm” ci delizieranno con storie e laboratori di animazione teatrale, giochi e fantasia dove i bambini e le bambine saranno i veri protagonisti. Il bar della Baitina sarà aperto per tutta la giornata! Vi aspetta per gustose merende e ottimi aperitivi. Una giornata nella natura per divertirsi insieme. L'iniziativa è ad ingresso gratuito.

