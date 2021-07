'Notte Bianca' a Canegrate

Dalla musica alla moda, dalla magia ai negozi aperti per qualche acquisto accattivante. Canegrate si veste doppiamente di festa nella 'Notte Bianca'.

Dalla musica alla moda, dalla magia ai negozi aperti per qualche acquisto accattivante. Canegrate si veste doppiamente di festa nella 'Notte Bianca' in programma domenica 17 luglio. E la festa è appunto duplice, perché costituisce sia un'occasione per ritrovarsi, sia un momento di primo superamento dell'emergenza pandemica con il suo contenuto di dramma, fisico e psicologico, e di restrizioni. L'obbligo di osservare i distanziamenti, naturalmente, rimarrà. Ma la l'iniziativa potrà riprendere fiato. Alle 19 partirà il setvizio ristorazione, alle 21 seguirà un momento musicale con Dj set in plazzale della Stazione, Karaoke sul fronte del municipio e band blues rock in piazza Matteotti. In quest'ultima si svolgerà anche la sfilata di moda di Thomas Incontri. Largo Sant'Angelo sarà il regno di un'esibizione degli sbandieratori, in contemporanea, verso le 21.30, spazio al cinema all'aperto all'oratorio San Luigi.

