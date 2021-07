Armato di cinepresa, ha voluto immortalare l'Arluno del periodo Covid. Stefano Galimberti e il documentario per raccontare l'emergenza Covid-19.

Armato di cinepresa, ha voluto immortalare l'Arluno del periodo Covid. Non solo nella sua fase di prostrazione ed emergenza che pure, al pari di ogni altra realtà, vi è stata, ma soprattutto in quella dell'orgoglio nel reagire alla pandemia a testa alta. Stefano Galimberti proporrà il documentario a cui ha affidato quest'ampio e variegato mondo giovedì 15 luglio alle 21.30 al centro anziani di corso papa Giovanni XXIII. Il titolo del suo lavoro è già eloquente di suo: 'L'anno che ha cambiato la nostra vita'. L'anno che ha messo a dura prova la realtà arlunese, ma le ha anche consentito di ritrovarsi in un'identità più forte e maggiormente consapevole delle sue risorse. L'anno che gli arlunesi vogliono, al contempo, dimenticare per il dramma da esso portato, ma anche ricordare per la loro capacità di reagire. L'anno che si è fatto immagine, ricordo, messaggio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro