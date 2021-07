Barche di cartone e via alla sfida

Per la terza volta, torna a Turbigo la 'Carton Boat Race'. Barche di cartone pronte a gareggiare lungo il Naviglio. Appuntamento il prossimo 31 luglio, nel pomeriggio.

Pronti di nuovo con cartoni, nastro adesivo e, soprattutto, tanto estro e creatività. "Non c'è due, senza tre...", infatti, perché per la terza volta a Turbigo ecco la 'Carton Boat Race' (che per coloro che hanno dimistichezza con la lingua inglese, non c'è quasi bisogno di spiegazione - carton, appunto cartone, boat uguale imbarcazione, o comunque qualcosa che perlomeno galleggia e sia idonea al trasporto, e race, infine, gara; insomma una vera e propria sfida sull'acqua a bordo di barche realizzate al momento con materiale di carta), organizzata dal Comune, in collaborazione con 'Bellavita Lounge Bar'). Più nello specifico, poi, l'iniziativa è aperta a chiunque, con delle semplici, ma fondamentali regole, ossia che l'equipaggio dovrà essere composto da un massimo di 5 persone (solo 2 di queste successivamente prenderanno parte alla sfida vera e propria) e con ogni squadra che avrà a disposizione all'incirca due ore e mezza per dare forma alla sua imbarcazione. "Il ritrovo è previsto per le 13 al 'Bellavita', in via Roma 26 - spiega il consigliere delegato allo Sport, Davide Cavaiani - Qui, i partecipanti si metteranno all'opera, fino al momento di entrare in acqua". Beh... neanche a dirlo, la location sarà quella del Naviglio e vincerà chi riuscirà a percorrere il maggior tragitto nel minor tempo possibile. "Verranno premiate l’imbarcazione che naviga per più metri e anche quella più originale - conclude - Inoltre, vista l'emergenza Covid-19 ancora in corso e le varie misure di sicurezza, gli ingressi lungo l'alzaia, per assistere alla manifestazione, saranno contingentati".

