Furto al campo sportivo

Ladri in azione al campo sportivo di Turbigo. Hanno rovistato nei diversi locali (ufficio, bar e spogliatoi), per poi fuggire con qualche moneta e bevande.

Molto probabilmente più persone; sono entrati in azione durante la notte e, dopo avere girato nei diversi locali, rovistando praticamente ovunque, si sono allontanati con qualche euro e alcune bevande. Ladri al campo sportivo di Turbigo. "Mi sono accorto stamattina (giovedì 8 luglio) - racconta il presidente dell'Asd Turbighese 1921, Giordano Garavaglia - Appena arrivato, infatti, ho trovato un vetro della porta dell'ufficio danneggiato e l'altro, invece, rotto, così anche per quello dell'ingresso al bar. Più, negli spogliatoi erano stati spostati borsoni e attrezzature". I balordi, infatti, una volta entrati nell'impianto dal cancello sul retro, si sono messi alla ricerca di soldi e oggetti vari. "Non so, sinceramente, cosa pensassero di trovare - continua Garavaglia - A parte il materiale per l'attività sportiva, non c'è nient'altro. Alla fine, allora, sono andati via con 10-15 euro in monete, trovati nella cassa, oltre ad alcune bibite e bottiglie ed al regalo per i 100 anni della società". Subito, l'episodio è stato segnalato alla Polizia locale, che ha effettuato un sopralluogo per cercare elementi utili a risalire agli autori del furto. "Adesso ci attiveremo per riparare i danni - conclude il presidente della Turbighese - Un ulteriore spesa da sostenere in un anno già complicato vista l'emergenza Covid e il conseguente blocco delle attività per diverso tempo".

