Auto rubata, ritrovata

Il furto, qualche giorno fa, in un'abitazione di Turbigo. Via con oggetti in oro e anche con l'autovettura. E proprio quest'ultima, alla fine, è stata ritrovata dalla Polizia locale.

Il furto, qualche giorno fa, in un'abitazione di Turbigo. Via con oggetti in oro e anche con l'autovettura. E proprio quest'ultima, alla fine, è stata ritrovata nelle scorse ore dalla Polizia locale del comando cittadino. Era parcheggiata più o meno nei pressi delle scuole. Qui l'hanno notata gli agenti in servizio e, dopo avere svolto tutte le necessarie verifiche, ecco che si è scoperto che il veicolo appunto era stato rubato, per poi essere abbandonato. Subito si è proceduto a contattare il proprietario, per restituirgli il mezzo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!