Si va di corsa... Il 10 luglio, infatti, ecco 'Castano Race 10K', gara nazionale Fidal in programma, appunto, in città. Ritrovo e partenza dal campo sportivo.

Si va di corsa... Il 10 luglio, infatti, ecco 'Castano Race 10K', gara nazionale Fidal in programma, appunto, in città. Il ritrovo, allora, è previsto per le 18 al centro sportivo di via Olimpiadi, dove ci sarà, poi, la consegna dei pettorali; quindi, alle 19.45, partirà il primo blocco, mentre alle 21 toccherà al secondo. E alle 22, spazio alle premiazioni.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro