Vaccini 'porta a porta' per gli over 60

L'ha definita una campagna 'porta a porta', il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. Quella che, appunto, la stessa Regione porterà avanti per convincere gli over 60 che ancora non si sono vaccinati. "Attraverso l'utilizzo di camper, che fungeranno da veri uffici mobili, dotati di personale amministrativo, tecnico e sanitario - ha spiegato il governatore lombardo - proprio in queste ore, in alcune zone della Lombardia, metteremo a disposizione circa 4.000 dosi per questa categoria. Si tratta di un ulteriore sforzo che facciamo per convincere anche i più dubbiosi, in collaborazione con i medici di famiglia e i sindaci, che hanno concesso spazi all'interno dei propri Comuni per effettuare la somministrazione e il controllo".

