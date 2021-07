La vittoria contro la Spagna in semifinale e Lorenzo Insigne indossa la maglia di Leonardo Spinazzola (costretto ad abbandonare gli Europei per infortunio).

La maglia azzurra con il numero 4 ad accompagnarli durante i festeggiamenti per la vittoria contro la Spagna, che ci porta dritti in finale. E, poi, quel coro "Olè olè olè... Spina, Spina", intonato da tutti, giocatori e staff. Perché l'Italia è questa, una squadra certo, ma prima ancora un gruppo, nel senso più profondo della parola. Si salta di gioia, ci si abbraccia, si esulta, allora, e lo si fa anche e, soprattutto, per chi fino a quel momento è stato determinante, ma, purtroppo, lì non ha potuto esserci. Il nome, alla fine, è uno e soltanto uno, Leonardo Spinazzola, le voci che lo pronunciano, invece, sono tante, tantissime. Davanti Lorenzo Insigne, appunto con la maglietta del compagno (costretto ad abbandonare la Nazionale per un infortunio), volutamente messa al contrario per far sì che arrivasse ancora più forte il messaggio di vicinanza, dietro e accanto, quindi, il resto degli 'Azzurri' a gridare all'unisono il suo nome... "Olè, olè, olè Spina, Spina", quel coro che va oltre la partita e il terreno di gioco.

