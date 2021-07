Italia di rigore: è finale!

La Nazionale guidata da Roberto Mancini soffre con la Spagna, ma ai calci di rigore conquista la vittoria e la finale di 'Euro 2020'. Il sogno 'Azzurro' continua.

Gli 11 metri più belli. Anzi... meravigliosi, fantastici, eccezionali. Undici metri per continuare a sognare. E che sogno! Siamo in finale. Già, proprio noi, gli 'Azzurri' che tanto ci hanno fatto saltare di gioia ed emozionare in questo Campionato Europeo, eccoli là, pronti a giocarsi il tutto e per tutto nell'ultimo atto della competizione. Wembley arriviamo, o forse sarebbe il caso di dire torniamo (dopo le sfide contro l'Austria e la Spagna), ma stavolta, inevitabilmente, sarà diverso, perché vincere significherebbe alzare la coppa. L'Italia c'è, eccome, insomma. Altroché se c'è! Certo, soprattutto la partita con le 'Furie Rosse' (la semifinale) è stata davvero complicata; abbiamo sofferto, siamo andati in difficoltà, in più momenti abbiamo fatto fatica ad uscire dalla 'nostra' metà campo, però, alla fine, con la grinta, la tenacia, il non mollare mai tipico degli italiani, abbiamo tenuto e, appunto, dal dischetto ci siamo regalati la vittoria. Grandi ragazzi. Grande il ct Roberto Mancini. E, adesso, forza ancora un altro sforzo, per mettere, come si dice, la ciliegina sulla torta.

