Un Europeo, ma anche un altro. Un'Italia e pure una seconda. Ecco, infatti, la eNazionale Timvision Pes, pronta a giocare la fase finale di 'Uefa eEuro 2021'.

Un Europeo, ma anche un altro. Un'Italia e pure una seconda. Da quella del ct Roberto Mancini, insomma, alla eNazionale Timvision Pes, gli 'Azzurri' del joypad che da giovedì 8 a sabato 10 luglio saranno impegnati nella fase finale di 'Uefa eEuro 2021', con l’obiettivo di ripetere l’impresa di un anno fa, quando si laurearono campioni regalando alla Figc il suo primo trofeo nel mondo degli eSport. E pronti alla grande sfida, ecco, allora, Nicola ‘nicaldan’ Lillo, Alfonso ‘AlonsoGrayFox’ Mereu, Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi e Raffaele ‘Rafinter934’ Pagliuca, inseriti in un girone di ferro con Francia, Israele e Ucraina. "La prima partita (contro i francesi) già di per sé è la più difficile – sottolinea Nicola ‘nicaldan’ Lillo – e dover affrontare una delle squadre favorite del torneo rende l'esordio ancora più impegnativo. Siamo, però, molto carichi, pur sapendo che se vincere è difficile per ripetersi servirà un’impresa". Ma, comunque, il potenziale c'è tutto, altroché se c'è, anche considerando il fatto che l'Italia, assieme appunto alla Francia e con la Spagna, la Serbia e Israele è tra le maggiori accreditate al successo finale: "Vorremmo cercare di esprimere lo stesso calcio spettacolare dei ragazzi di Mancini - conclude". Si comincia, dunque: appuntamento l'8 luglio, alle 14.30 (Italia-Francia e Israele-Ucraina), con le vincenti che si ritroveranno di fronte alle 17.50. Qualora la 'nostra' Nazionale non dovesse riuscire a superare i francesci, tornerebbe a giocarsi la qualificazione venerdì 9 luglio, sempre alle 14.30 contro la perdente dell’incontro tra Ucraina e Israele. Appassionati e tifosi, infine, avranno la possibilità di seguire i match italiani in live streaming su Timvision, sul sito della eNazionale e sul canale Twitch della Figc.

