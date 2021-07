Milano riparte dal vino

La Milano Wine Week rappresenta un evento di straordinario impatto che può rappresentare un significativo valore aggiunto per le imprese del settore vitivinicolo.

"La Milano Wine Week rappresenta un evento di straordinario impatto che può rappresentare un significativo valore aggiunto per le imprese del settore vitivinicolo nella fase decisiva della ripartenza dopo la pandemia". È quanto dichiara Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Lombardia, in occasione della presentazione ufficiale al Palazzo Reale di Milano della quarta edizione della Milano Wine Week che si terrà dal 2 al 10 ottobre. Alla conferenza stampa della MWW erano presenti, oltre a Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti, anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il sottosegretario all'Agricoltura Gianmarco Centinaio e l'assessore comunale al Turismo Roberta Guaineri. "Dopo la presenza importante che la nostra federazione lombarda ha già assicurato all'evento negli ultimi due anni - aggiunge il presidente Voltini - in questa edizione la Coldiretti nazionale e quella regionale insieme proporranno ancor più appuntamenti". Dalle master class internazionali con le più importanti città mondiali dove sarà possibile degustare i nostri vini - spiega Coldiretti Lombardia - ai webinar di approfondimento sul settore al mercato del vino come evento di chiusura con brindisi finale della Milano Wine Week con i produttori Coldiretti nella piazza della Regione. In Lombardia - conclude la Coldiretti regionale - ci sono più di 20mila ettari a vigneto, oltre 3mila imprese vitivinicole, con una produzione che per circa il 90% è costituita da vini di qualità grazie a 5 DOCG, 21 DOC e 15 IGT.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro